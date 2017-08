Hückelhoven.

Ein heißes Eisen stand bei der Versammlung Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen im Hotel am Park auf der Tagesordnung: „Rechtsradikale Umtriebe – Syndikat 52“ wurde zum Thema gemacht. Aus gutem Grund offenbar, denn in Hilfarth und in Ratheim, aber auch in Brachelen, Millich und der Innenstadt wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Schmierereien entdeckt.