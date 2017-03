Selfkant-Havert.

Bereits am frühen Abend ging es mächtig zur Sache im Schatten der Pfarrkirche. Die Interessengemeinschaft Havert hatte zur 20. Oldieparty geladen, und zum Jubiläum wurde so richtig gefeiert. Die Gruppe Yendiz packte unter anderem Rockmusik aus, und auf der Tanzfläche waren die Partygäste so richtig in ihrem Element.