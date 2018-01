Kurse in Erkelenz und Geilenkirchen

Die „Letzte-Hilfe-Kurse“ finden in der Leonhardskapelle in Erkelenz jeweils von 16 bis 20 Uhr statt: am 23. Februar, 11. Mai, 13. Juli, 21. September und 30. November. Anmeldungen unter Telefon 0151/ 70144793 oder per Mail an

uclahsen@hjk-erkelenz.de.

Im Berufskolleg Geilenkirchen findet ein Kurs am 17. Mai statt. Anmeldungen dazu sind bei der Anton-Heinen-Volkshochschule möglich.