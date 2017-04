Großes Hallo beim Skatturnier von der Gewerkschaft der Polizei

Kreis Heinsberg. Zu ihrem traditionellen Skat- und Doppelkopfturnier hatte die Heinsberger Kreisgruppe von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ins Kreishaus eingeladen.

In der Kantine der Kreisverwaltung trafen sich wieder einmal zahlreiche Pensionäre, die gemeinsam mit den jüngeren Kollegen um den Sieg spielten. Es gab ein ­großes Hallo: „Wie geht es Dir?“ So lautete zu Beginn in der gemütlichen Runde denn auch oft die Frage.

Natürlich kam es auch auf das Kartenglück an, aber die Skatspieler waren schon mit Ehrgeiz dabei. Beim Skatturnier gewann am Ende Willi Hermanns vor Uwe Schulz und Hermann-Josef Franzen. Das Doppelkopfturnier sah Leo Sieberichs als Sieger vor Josef Neiß und Harald Bosten.