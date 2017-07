Großeinsatz: Rundballenpresse in Flammen

Hückelhoven. Die Feuerwehr Hückelhoven musste am Wochenende mehrmals ausrücken. Am Samstag gegen 14 Uhr machte eine in Vollbrand stehende Rundballenpresse auf dem Randerather Weg im Bereich der Feldgemarkung zwischen Brachelen und Randerath den Einsatz der Wehr erforderlich.

Der Landwirt hatte beim Eintreffen das Zugfahrzeug – einen Trecker – schon abgekuppelt und in Sicherheit gebracht. Für die Feuerwehr beschränkte sich der Einsatz nach Angaben eines Sprechers auf das Ablöschen der Presse, was unter Atemschutz mit Wasser und Schaum geschah.

Da sich die Strohballenpresse nicht mehr öffnen ließ, musste der Rundballen in der Presse von Hand aufgestoßen und abgelöscht werden. „Nur unter dem Einsatz von Atemschutzfiltern konnte dieses durchgeführt werden, was von den Einsatzkräften ein hohes Maß an körperlichem Einsatz abverlangte.“ Nach gut zwei Stunden konnte dann „Feuer aus“ gemeldet werden.

Um 22.30 Uhr folgte dann ein nach Feuerwehrangaben „skurriler Einsatz“: Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle eine größere Explosion mit Feuerschein im Bereich des Adolfosees gemeldet. Aufgrund des Meldebildes sowie der unklaren Lage wurde der Löschzug 2 mit Ratheim, Millich und Kleingladbach sowie die Bereitschaftsgruppe Hückelhoven in Marsch gesetzt. Zusätzlich kamen mehrere Streifenwagen sowie der Rettungsdienst zum Einsatz.

„An der Einsatzstelle konnte nach umfangreicher Erkundung im Bereich der Taucherstation ein größeres Lagerfeuer ausgemacht werden. Nach Ablöschen und Auseinanderziehen der Brandstelle konnte dann die vermutliche Explosionsursache gefunden werden: Im Brandschutt lag eine größere Sprayflasche, die die Explosion verursacht hatte“, so der Wehrsprecher.

Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Hier war für die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr der Einsatz beendet.