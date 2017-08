Wegberg-Beeck.

Nicht vielen Künstlern gelingt es, Kultstatus in ganz kurzer Zeit zu entwickeln. Comedian Christian Pape hat genau das geschafft - nicht irgendwo, sondern in seinem privaten Garten an Haus Beeck. Nach drei Jahren purer Kölsch-Kultur mit den Bläck Fööss, den Höhnern und Kasalla oder, wie im vergangenen Jahr, mit Brings und den Räubern bei „Pape grillt“, setzte er dieses Mal noch einen drauf.