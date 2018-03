Hückelhoven - Gregorianische Choräle und Pop: Konzert der Gruppe „The Gregorian Voices“

Hückelhoven. In der Evangelischen Kirche in Hückelhoven findet am Sonntag, 18. März, ab 18 Uhr im Rahmen ihrer Frühjahrstournee ein Konzert der Gruppe The Gregorian Voices statt. Der Titel des Programms lautet „Gregorianic meets Pop“.

Die stimmgewaltigen Sänger tragen die Stücke mit einer berauschenden Klarheit vor, wodurch das Konzert durch seine musikalische Präzision und die reinen Gesänge des Chors dazu einladen, abzuschalten und auf wundervolle Art und Weise dem Alltag zu entfliehen, versprechen die Veranstalter.

Das Besondere an diesem Chor sei, dass er die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs bereichere und völlig neu interpretiere. The Gregorian Voices arrangieren berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil.

Karten gibt es in der Buchhandlung Wild, Erkelenz und Hückelhoven, im Evangelisches Gemeindebüro, Hückelhoven, sowie in der Buchhandlung Viehausen, Erkelenz. Einlass ist ab 17 Uhr. An der Abendkasse gibt es Restkarten.