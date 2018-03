Hückelhoven.

Einen Musikgenuss der ganz besonderen Art haben die Besucher bei dem Konzert der Gregorian Voices in der Evangelischen Kirche in Hückelhoven erlebt. Die Gregoria Voices, ein aus acht bulgarischen Sängern mit klassischer Gesangsausbildung bestehendes Ensemble, machten während ihrer Frühjahrstour durch die Bundesrepublik Station in Hückelhoven.