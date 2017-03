Grauer BMW Kombi nicht zu fassen

Heinsberg/Wassenberg/Gerderath. Eine rasante Verfolgungsjagd hat die Polizei am Wochenende in Atem gehalten. Am Sonntag wollten Beamte der Heinsberger Polizei gegen 1.50 Uhr auf der Nordtangente in Heinsberg einen grauen BMW Kombi überprüfen.

Offensichtlich erkannte der Fahrer die Beamten jedoch, so dass er seine Geschwindigkeit gleich deutlich erhöhte und in rasantem Tempo durch Unterbruch über die Bundesstraße 221 in Richtung Wassenberg flüchtete. Im Rahmen der folgenden Fahndung fiel weiteren Polizisten das Fahrzeug in der Ortschaft Gerderath auf.

Sie versuchten dann, den Fahrer auf dem Weidbruchsweg zu stoppen, doch der Fahrer drängte sich kurzerhand mit dem Pkw über den Gehweg fahrend einfach an dem Polizeifahrzeug vorbei. Eine Tür des Dienstwagens wurde dabei beschädigt und ein bereits ausgestiegener Beamter musste dem davonfahrenden Pkw ausweichen, um nicht angefahren zu werden.

Das Fahrzeug wurde noch in der Ortschaft Myhl und auf der Landstraße 117 in Fahrtrichtung Heinsberg gesehen, konnte aber nicht mehr angehalten werden. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern weiter an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch noch nach Verkehrsteilnehmern, die eventuell durch die Fahrwiese des flüchtigen BMW-Fahrers selbst gefährdet oder behindert wurden.

Diese sollten sich bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452/9200, wenden.