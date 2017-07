Graffiti-Workshops lassen Fantasie freien Raum

Waldfeucht-Haaren. Großflächig gesprayte Namen, aber auch deutlicher Protest leuchteten nach zwei Tagen im Garten des Haarener Pfarrheims auf drei großen Aufstellern. Entstanden waren sie Rahmen von zwei Graffiti-Workshops für je zehn junge Teilnehmer mit Patrick Diekneite, einem der beiden Jugendbeauftragten für die Region Heinsberg, und dank finanzieller Unterstützung aus dem „Kulturrucksack NRW“.

Die Teilnehmer des ersten Tages hatten Leinwände besprüht, die sie mit nach Hause nehmen durften. Am zweiten Tag wurden drei große Aufsteller aus Holz im Pfarrgarten kunstvoll mit Farbe besprüht. Begeistert waren am Ende nicht nur Diekneite, sondern auch Sozialpädagogin Sabrina Kolodziej, die diesen Punkt im Ferienprogramm der Offenen und Mobilen Jugendarbeit Waldfeucht verantwortete. Und natürlich die neuen Sprayer selbst, denen man ihr Werk auch auf Shirt und Hose, ja trotz getragener Maske hier und da sogar im Gesicht ansah.

Protest gegen Tihange

„Das ist ja schlecht für die Umwelt“, betonten die Zwillinge Alexander und Sebastian Bethge (10) ganz selbstbewusst, als sie ihr Werk mit dem gelb-schwarzen Zeichen für Atomenergie vorstellten. Damit demonstrieren die beiden nahe an der Straße im Pfarrgarten jetzt ganz öffentlich gegen das Kernkraftwerk in Tihange. Andere Teilnehmer wie Christina Peters (11) zum Beispiel hatten sich alleine großen Buchstaben gewidmet, bei deren Umrissen auf den großen Tafeln sie Diekneite unterstützt hatte. Quasi ein zusätzliches Hinweisschild auf das Musikforum im Pfarrheim hatten drei weitere Teilnehmerinnen geschaffen, in leuchtenden Lila- und Pinktönen. „Ich finde das gut hier“, erklärte Christina Peters. Da könne man seiner Fantasie einfach mal freien Lauf lassen. „Da gibt es ja sonst keine Möglichkeiten“, bedauerte sie.