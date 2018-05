Erkelenz.

In einem „Finale furioso“ endete mit einem gemeinsamen Konzert in der evangelischen Kirche in Erkelenz der mittlerweile 6. Gospelworkshop. Neben den 35 Mitgliedern des Gospelchores „rejoiSing“ beteiligten sich insgesamt 90 Sängerinnen und Sänger im Alter von 10 bis 69 Jahren an diesem Workshop.