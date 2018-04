Wegberg-Wildenrath - Golf-Erlebnistag für Anfänger und Erfahrene

Wegberg-Wildenrath. Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ lädt der Golfclub Wildenrath am Sonntag, 29. April, zum Golf-Erlebnistag ein.

Von 10 bis 16 Uhr ist jeder, der den Sport mit dem kleinen weißen Ball kennenlernen will, auf der Golfanlage herzlich willkommen. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung.

Spielstationen

Auf dem Übungsplatz „Driving Range“ erhalten die Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus. Zur Stärkung gibt es einen Getränke- und Grillstand. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für die erfahrenen Golfer gibt es an diesem Tag zeitgleich und ortsgleich den „GolfHouse Demotag“. Ausprobiert werden kann hier das neueste Equipment von Top-Herstellern. Weitere Infos gibt es unter Telefon 02432/81500 oder per E-Mail an info@gc-wildenrath.de.