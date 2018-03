Wassenberg - Goldene Schlemmer-Ente für Höhner-Frontmann Henning Krautmacher

Wassenberg. „Was für eine Ehre, wenn ich da jetzt in den Kreis dieser namhaften Preisträger aufgenommen werde“, freute sich Henning Krautmacher und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Die Goldene Schlemmer-Ente für ein Huhn – das passt doch!“ Der sympathische Frontmann der populären Kölner Band Höhner, der sich privat mit Begeisterung und Leidenschaft dem Thema Kochen verschrieben und auch schon mehrere Kochbücher verfasst hat, wird in diesem Jahr von der Stadt ­Wassenberg als Veranstalter des Schlemmer-Marktes Rhein-Maas und von unserer Zeitung als Medienpartner ausgezeichnet.

Die Vorgänger von Henning Krautmacher 1997: Bernhard Paul 1998: Franz-Josef Antwerpes 1999: Harry Wijnvoord 2000: Jean Pütz 2001: Hanns Dieter Hüsch 2002: Johann Lafer 2003: Britta von Lojewski 2004: Jürgen Tarrach 2005: Tim Mälzer 2006: Léa Linster 2007: Reiner Calmund 2008: Horst Lichter 2009: Konrad Beikircher 2010: Eckart Witzigmann 2011: Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer 2012: Stefan Marquard 2013: Christine Westermann und Götz Alsmann 2014: Alfons Schuhbeck 2015: Uschi Glas 2016: Nelson Müller 2017: Mario Kotaska

Krautmacher erhält mit der Goldenen Schlemmer-Ente den Ehrenpreis, der bereits seit 1997 an Persönlichkeiten verliehen wird, die sich um die Förderung der Ess- und Trinkkultur verdient gemacht haben. Der Markt findet wie gewohnt am zweiten August-Wochenende statt. Die Überreichung der Auszeichnung ist am Eröffnungsabend, am Donnerstag, 9. August, auf dem Roßtorplatz im Herzen der Stadt Wassenberg geplant.

„Strahlender Sympathieträger“

Ohne der Laudatio schon zu sehr vorgreifen zu wollen, erklärten Bürgermeister Manfred Winkens und Regionalredakteur Dieter Schuhmachers zur Auswahl des Preisträgers: „Henning Krautmacher ist ein strahlender Sympathieträger des Rheinlandes. Seine Erfolge als Musiker und seine Popularität mit den Höhnern zu würdigen, hieße in der Tat, Eulen nach Athen zu tragen. Wir aber wollen Henning Krautmacher als eine Persönlichkeit ehren, die für die rheinische Hausmannskost steht und für die Liebe zum Kochen.“

Schon als kleiner Junge sei in ihm diese Liebe entflammt worden. Inzwischen schon mit fünf Kochbüchern – „Kölsch für ze müffele“, „Hennings Suppen“, „Kölsche Tapas“, „Kölsche Sushis“, „Kölsche Pasta und Pizza“ – sei Henning Krautmacher erfolgreich als Autor kulinarisch aktiv geworden; ohne die Mitentwicklung der Gewürzmischung „KaGe“ verschweigen zu wollen.

Die Presse habe mit Blick auf sein Suppen-Kochbuch und das darin zu entdeckende Rezept für eine Tomaten-Bananen-Suppe festgestellt, damit werde der Beweis angetreten, dass der Rheinländer ein weltoffener Menschenschlag sei, der sich Neuem nicht verschließe. Wichtiger sei aber eigentlich doch, was die Leser zu seinen Werken meinen würden – und da sei viel Gutes zu hören und zu lesen: „Richtig Lecker“ wäre da die einfache und prägnante Zusammenfassung.

Alle Rezepte seien echt super einfach nachzukochen – dazu sei noch das gute Gewissen gekommen, etwas Gesundes gegessen zu haben, heißt es weiter. „Dass er auch noch kochen kann und sein Wissen mit anderen teilt, macht ihn noch ein Stück sympathischer“, urteilte eine ­„Lesemaus“, die Henning Krautmacher ohnehin schon für einen sehr sympathischen und vielseitig talentierten Menschen hielt. „Ein tolles Buch“, so lautete eine weitere Bewertung.

Eigentlich entspreche all dies im Tenor dem ­dicken Lob, das Henning Krautmacher damals als kleiner Junge nach der Zubereitung eines weihnachtlichen Festmenüs von seiner Familie erhalten habe: „Henning, dat haaste joot jemacht!“ Mit seiner Botschaft „Kochen ist Liebe – bevor sie durch den Magen geht“ spreche Henning Krautmacher den Machern des Wassenberger Schlemmer-Marktes aus dem Herzen.

Bei der Stadt Wassenberg – im Vorjahr erstmals selbst der Veranstalter – laufen die Vorbereitungen für den Schlemmer-Markt mit großem Engagement auf Hochtouren. Das Teilnehmerfeld steht und bleibt gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert. Nach einer Manöverkritik solle der Markt aber weiter aufgewertet werden, was Atmosphäre, Zelte und Dekoration sowie Musik angeht. Und es werde noch mehr Plätze geben, kündigte der Bürgermeister an. Dieser 26. Schlemmer-Markt solle „richtig, richtig gut werden“.