Wegberg-Holtum - Gläubige pilgern noch bis Sonntag nach Holtum

Wegberg-Holtum.

Mit der Überführung des Allerheiligsten, während der Prozession von Beeck nach Holtum begann am Sonntag die diesjährige Holtumer Marien-Oktav. Das Thema in diesem Jahr lautet: „Heute bei dir – von Mensch zu Mensch“. Prediger wird während der gesamten Oktav, die am Sonntag, 8. Juli, endet, Pfarrer Timotheus Eller aus Aachen sein.