Hückelhoven.

Seit 2010 verleiht der Förderverein Schacht 3 im Herbst bei seinem Helferabend die Auszeichnung „Gläserner Schacht“ an Menschen, die sich um den Erhalt des Industriedenkmals am Landabsatz verdient gemacht haben. In diesem Jahr sind dies Inge und Werner Kronabeter. Im Rahmen einer Feierstunde im Barbarastollen verlieh der Vereinsvorsitzende Detlef Stab dem Ehepaar die Anerkennung.