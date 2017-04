Wegberg-Rath-Anhoven.

Michel und Janis sind ein bisschen aufgeregt, „weil so viele Leute da sind.“ Die beiden Jungs werden bei den Trampolin-Springern mitmachen. Dilara ist auch aufgeregt, „aber nur, weil ich mich so auf die Vorstellung freue.“ Sie wird gleich ein Clown-Kostüm überstreifen. Als Abschluss einer aufregenden Zirkus-Projektwoche stehen nämlich zwei Vorstellungen in der Turnhalle der Kastanienschule GGS Rath-Anhoven an. Manege frei für den „Kastanienzirkus!“