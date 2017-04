Getränkemarkt überfallen: Zeugen gesucht

Erkelenz. Am Montagabend wurde ein Getränkemarkt an der Adam-Opel-Straße überfallen. Der Täter flüchtete zu Fuß. Auch ein Polizeihelikopter konnte den Mann nicht ausfindig machen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die männliche Person bedrohte gegen 18:05 Uhr einen Mitarbeiter des Getränkemarktes mit einem Messer. Dann griff er in die Kasse und entnahm verschiedene Geldscheine. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung des Wohngebietes am Schulring.

Nach Angaben des Opfers war der Täter etwa 20 bis 22 Jahre alt und ungefähr 180 bis 185 cm groß. Er hatte schwarzes Haar und einen schwarzen, kurzgeschorenen Schnauzbart. Zur Tatzeit war er mit einer Blue-Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Sein Gesicht hatte er durch ein schwarzes Piratentuch mit weißem Muster verdeckt.

Auch ein hinzugerufener Polizeihelikopter konnte den Flüchtigen nicht ausfindig machen. Weitere Zeugen dieses Raubes oder Personen, die Angaben zu der gesuchten person machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommisariat 2 der Polizei Heinsberg, Telefon 02452/920-0