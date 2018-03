Wegberg - Geschwister von kranken Kindern in den Mittelpunkt rücken

Wegberg. Wenn in einer Familie ein Kind eine lebensverkürzende Krankheit hat, ist das für alle Familienmitglieder eine große Belastung. Vor allem die Geschwisterkinder stehen oft hinter dem erkrankten Kind zurück. Die gebürtige Beeckerin Sandra Schopen koordiniert und organisiert deshalb für den Deutschen Kinderhospizverein Olpe Projekte für die Geschwisterkinder.

Sie gibt ihnen damit Möglichkeit, in den Mittelpunkt zu rücken und sich mit ihrer Lebenssituation auseinanderzusetzen. Die Kinder werden an der Planung der Projekte beteiligt. „Ich genieße es, mit anderen Geschwistern zusammen zu sein. Wir können einfach so sein, wie wir sind“, sagte die Teilnehmerin Luisa Ditschkowski.

Doch diese Initiative braucht auch Unterstützer. Deshalb haben der Heimatverein Beeck und die Band Oldtimers in den vergangenen Wochen eine Sammelaktion gestartet. Unter der Leitung des früheren Rektors der Beecker Grundschule, Georg Wimmers, fand zunächst am Tag vor Heiligabend in der Beecker Kirche ein Weihnachtslieder-Singen statt.

Im Januar spielten die Oldtimers in der Evangelischen Kirche Linnich einen Mundart-Gottesdienst, am Sonntag vor Karneval traten sie in der Beeker Kirche auf. Die Gottesdienstbesucher hatten ihre Freude an den Mundarttexten, so die Veranstalter. Der Eintritt zu den Veranstaltungen war frei. Insgesamt wurden Spenden in Höhe von 4103,50 Euro eingenommen. „Es ist ein schönes Ergebnis, und der Heimatverein Beeck und die Oldtimers werden auch künftig die Arbeit von Sandra Schopen unterstützen“, versicherte Wimmers.