Gesangverein wird 140 Jahre: Sänger gesucht

Waldfeucht-Braunsrath. Der Männergesangverein Cäcilia Braunsrath wird in diesem Jahr 140 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet am 24. und 25. Juni ein Freundschaftsmusizieren mit mehreren Chören und Instrumentalgruppen unter dem Motto „Musik an Maria Lind “ statt.

Für den Festabend haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes ausgedacht: In diesen Tagen wird ein Projektchor gebildet, der neben den anderen Akteuren ausschließlich bei dieser Veranstaltung auftreten soll. Zurzeit werden Männer jeden Alters aus der näheren und weiteren Umgebung gesucht, die Spaß an Musik und Gesang haben und für einige Monate in einem Chor singen wollen.

Derzeit schon als Sänger aktiv sein müssen die Teilnehmer nicht, jedoch sollten sie musikalisch sein. Wer ein Instrument spielt, früher einmal spielte oder aus anderem Anlass Grundkenntnisse in der Notenkunde hat, ist besonders willkommen. Das ist allerdings keine Voraussetzung.

Derzeit sind etwa zehn Proben von jeweils einer Stunde geplant, die montags um 19 Uhr im Pfarrheim Braunsrath stattfinden und Anfang April beginnen werden. Leiter der Gruppe ist der Dirigent des Gesangvereins, Jos Vanhommerig, der sich sehr auf diese Aufgabe freut.

Noch sind fünf Musikstücke in der Auswahl, von denen voraussichtlich zwei oder drei für die Proben und die Aufführung ausgewählt werden. Dies sind „She‘s always a woman to me” von Billy Joel und „Come on let‘s twist again”. Aber auch Titel in deutscher Sprache wie der „Augustin-Rap”, „Wie kann es sein“ von den Wise Guys oder „An Tagen wie diesen“ stehen zur Auswahl.

Interessenten für dieses Chor-Projekt erhalten weitere Information per Mail unter info@mgv-braunsrath.de oder unter Telefon 02455/663.