Gesamtschule in Oberbruch öffnet ihre Türen

Heinsberg-Oberbruch. Zum Tag der offenen Tür am Samstag, 11. November, lädt die Gesamtschule Heinsberg in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein.

Herzlich willkommen sind an diesem Tag insbesondere Kinder der aktuellen vierten Schuljahre mit ihren Eltern, aber auch alle Interessierten, die gerne einmal hinter die Kulissen der Schule schauen möchten. Am Tag der offenen Tür zeigt die Gesamtschule Heinsberg auf geführten Touren einen typischen Ablauf eines Schultags.

Dabei wird es Informationen zum „Gemeinsamen Anfang“, der Arbeit in den „Lernbüros“ und dem Beratungssetting „Lernen und Coachen“ geben. Darüber hinaus werden zahlreiche Fachräume geöffnet sein und es werden diverse Unterrichtsinhalte präsentiert.

Im Schulgebäude werden an vielen Stellen auskunftsbereite Schüler zu finden sein, die ihre Arbeit vorstellen und erklären. Auch stehen alle Lehrer und die Schulleitung für Fragen zur Verfügung. Ausstellungen von Arbeitsergebnissen, Informationsstände und Mitmachaktionen runden das Programm ab.

Parkmöglichkeiten für Besucher der Gesamtschule Heinsberg am Standort in der Parkstraße 21 in Oberbruch bestehen direkt vor dem Schulgebäude, auf dem rückseitig gelegenen Schulhof oder auf dem Parkplatz der nahegelegenen Festhalle.