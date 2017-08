Gerderather Schützen ermitteln neue Majestäten Letzte Aktualisierung: 24. August 2017, 09:38 Uhr

Erkelenz-Gerdearth. Die St.-Christophorus-Bruderschaft Gerderath lädt zum Vogelschuss für Sonntag, 3. September, in das Bürgerhaus in Gerderath ein. Um 8 Uhr treten die Schützen bei der Prinzessin an. Es folgt ab 8.30 Uhr die Messe.