Wegberg - Georg Wimmers begeistert bei musikalischer Kinderlesung

Wegberg. Für seine fünfte musikalische Kinderlesung hatte der Kulturförderkreis Opus 512 e.V. den früheren Rektor der Beecker Grundschule und aktiven Musiker Georg Wimmers eingeladen.

Dass Musik das Leben verschönere, müsse den Kindern von klein an gesagt werden. Und sie würden das auch mit Freude und Begeisterung aufnehmen, wie die drei Veranstaltungen in der Grundschule Am Beeckbach und der Erich-Kästner-Grundschule zeigten.

Aber dieses Mal war die musikalische Kinderlesung anders. Es wurde nichts vorgelesen, nichts mit Hilfe eines Beamers gezeigt. Die Kinder saßen gespannt auf den Turnmatten und Bänken und warteten darauf, was Georg Wimmers mit seiner Freundin „Tweety“, seiner Gitarre, zu erzählen hatte. Georg unterhielt sich mit Tweety, denn die konnte sprechen.

Sie gab zu verstehen, dass die Art und Weise, wie das Lied von der alten Moorhexe vorgetragen wurde, doof sei. „Frag doch mal die Kinder, wie die das Lied singen würden.“ Das war eine tolle Idee. Mit vielen Geräuschen und Gesten untermalten die Kinder an den passenden Stellen mit ihren Stimmen das Lied. So wurde aus dem anfänglich doofen Lied ein tolles Mitmach-Lied. Nicht nur zuhören, sondern aktiv beteiligen war das Ziel dieser musikalischen Kinderlesung.

Zum Schluss wurde das Lied aufgenommen. Es wurde deutlich, wie man mit einem einfachen Lied auch als nichtstudierter Musiklehrer die Kompetenzerwartung des Musikunterrichts erfüllen und dabei noch viel Spaß haben kann.

Es war eine außergewöhnliche Musikstunde, und Heinrich Heinen vom Kulturförderkreis Opus 512 versprach den Kindern: „Im nächsten Jahr komme ich wieder zu euch und bringe Euch ein ganz besonderes Musikerpaar mit.“