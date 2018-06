Heinsberg - Genuss und Qualität beim Heinsberger Weinfest

Heinsberg. 1Die Kreisstadt im Herzen der Genussregion, da passt doch ein Weinfest genau hin. Das jedenfalls ist die Meinung der Aktiven in den Reihen des Gewerbe- und Verkehrsvereins Heinsberg.

Der Platz, den man sich mit Zustimmung der Stadtverwaltung ausgesucht hat, ist ein ebenso malerischer wie lauschiger Ort, „über den Dächern der Stadt“. Der Burgberg, von den Stadtvätern als Stadtpark angelegt, weist mit seiner Idylle die idealen Voraussetzungen für ein derartiges Event auf. Im baumgesäumten Oval des Platzes werden sich Winzer und Weinhändler sowie drei ausgewählte und zum Wein passende Speisenangebote platzieren. Im hinteren Bereich wird an der Aussichtsplattform ein Kinderkarussell Abwechslung für die kleinen Besucher bringen. Und es wird ausgesprochen „ruhig“ zugehen. Auf Bühnen- und Live-Band-Unterhaltung wird bewusst verzichtet.

„Unsere Gäste sollen hier ein völlig entspanntes und ruhiges Genuss-Wochenende verbringen“, so die klare Ausrichtung der Organisatoren. Und dabei gute Weine kosten, leckere Schoppen trinken und auch schmackhafte Häppchen bekommen, um nicht nach Hause an den heimischen Herd zu müssen. „Für alles wird gesorgt sein“, versprechen die Macher.

Zum Parken möge man freilich unten in der Stadt bleiben, ideal biete sich der Parkplatz bei der AOK an, oder auch die großen Parkplätze beiderseits der Westpromenade. „Mit dem Weinfest wollen wir einen weiteren Baustein in unserer Event-Architektur setzen, die einerseits mit originellen, zeitgemäßen und attraktiven Themen einen Wiedererkennungswert schaffen soll. Andererseits möchten wir so die Genuss-Region weiter nach vorn bringt.“ Die Organisatoren des Weinfests, die schon beim ersten Bier- und Bratwurst-Festival 2017 zusammengearbeitet haben, wollen erneut Qualität und Bodenständigkeit verbinden und in den Mittelpunkt stellen.(gk)

Das Weinfest findet am Freitag, 29. Juni, von 18 bis 24 Uhr, Samstag, 30. Juni, von 15 bis 24 Uhr sowie am Sonntag, 1. Juli, von 11 bis 22 Uhr auf dem Burgberg in Heinsberg statt