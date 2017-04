Gemeinschaftskonzert: Musikabend mit gern gehörten Freunden

Waldfeucht-Haaren. Nicht nur Blasmusikfreunde können in Haaren einige interessante und unterhaltsame Stunden erleben. Am Samstag, 6. Mai, 19.30 Uhr, veranstaltet der Musikverein Haaren ein Gemeinschaftskonzert mit der Fanfare Wilhelmina Vlodrop & St. Paulus Maria-Hoop in der Selfkanthalle Haaren.

Beide Gastfanfaren haben eine lange Tradition, können auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken und mit Bestplatzierungen bei Wertungsspielen ihre Klasse unter Beweis stellen. Während die Fanfare Wilhelmina Vlodrop 1900 gegründet wurde, fanden sich in Maria-Hoop im Jahre 1939 engagierte Musiker zusammen.

Mit seiner Gründung in 1950 ist die Haarener Fanfare das jüngste Ensemble dieser Runde. Ursprünglich als Harmonieorchester gegründet, erfolgte 1963 innerhalb des Musikvereins Haaren die Umbesetzung zu dem heutigen Fanfarenorchester. Während das Fanfarenorchester im Vergleich zur Harmonie hierzulande eher die Ausnahme darstellt, sind Fanfarenorchester – ohne Holzblasinstrumente – dagegen in den Niederlanden weit verbreitet. Zukunftsweisend schließen sich – obwohl in ihren Heimatorten nach wie vor autark unterwegs – sporadisch die Fanfaren Vlodrop und Maria-Hoop zu einem Orchester sowohl zu regelmäßigen Proben wie zu ausgewählten Konzertauftritten zusammen.

Mit Spannung erwartet werden die befreundeten Musiker aus Vlodrop und Maria-Hoop zu ihrer Premiere in der Haarener Selfkanthalle unter der Leitung ihrer beiden Dirigenten Wil van Melick sowie Bart Clerks. Bekanntes gewürzt mit neu einstudierten Musiktiteln, damit gehen die Haarener Musiker an den Start und geben einen Einblick in ihr aktuelles bunt gemischtes Repertoire. Der Eintritt ist frei.