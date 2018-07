Heinsberg-Kempen - Gemeinsame Tour auf Rundwanderweg

Heinsberg-Kempen. Durch die Heimat mit Rur und Wurm führt ein Rundwanderweg in zwei Version über 5,5 oder 9,5 Kilometer, den der Ortsverschönerungsverein Kempen gestaltet hat.

Zu einer gemeinsamen Wanderung über die kürzere Strecke laden der Verein und Diakon Peter Derichs, der in Kempen lebt, gemeinsam am Sonntag, 5. August, ein. Los geht´s um 10 Uhr am Alten Chörchen in Kempen neben der Pfarrkirche St. Nikolaus. Parkmöglichkeiten bestehen direkt an der Kirche. Das Besondere an dieser Wanderung ist, dass sie an einigen Stationen durch spirituelle Impulse begleitet wird.

Den Abschluss der Wanderung bildet ein Mittagessen der Gruppe in der Gaststätte Am Dorfplatz. Anmeldung bis Montag, 30. Juli, bei Peter Derichs, 0172/2565581, E-Mail peter.derichs@bistum-aachen.de.