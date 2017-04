Gemeinde lädt zu „Leben-im-Geist-Seminar“ Letzte Aktualisierung: 10. April 2017, 11:43 Uhr

Selfkant-Süsterseel. Die Gemeinschaft der Gemeinden St. Servatius Selfkant lädt zu einem Glaubensseminar an sieben Abenden ein. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Marien in Wassenberg durchgeführt.