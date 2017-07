Geldbörse mit Gewalt entrissen: Polizei sucht nach Zeugen

Erkelenz. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Mittwoch einer 53-jährigen Frau das Porte­mon­naie gewaltsam aus der Hand riss. Der Überfall ereignete sich in einem Supermarkt an der Adam-Opel-Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Überfall ereignete sich gegen 10.35 Uhr, als die Frau sich beim Einkaufen über eine Kühltruhe beugte. Dabei hielt sie ihre Geldbörse in der Hand. Der unbekannte Täter näherte sich von hinten und versuchte ihr diese aus der Hand zu nehmen, was zunächst nicht gelang. Daraufhin entriss er ihr das Portemonnaie mit Gewalt und ergriff anschließend die Flucht in Richtung eines angrenzenden Möbelgeschäftes.

Die 53-Jährige nahm die Verfolgung auf - konnte ihn aber nicht einholen. In der Geldbörse befanden sich nicht nur Bargeld, sondern auch persönliche Papiere.

Der männliche Einzeltäter wird beschrieben als 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte eine schmale Statur. Er trug einen Vollbart mit einem Zopf. Zudem hatte er seine langen, dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und war mit einer alten, schmutzigen, schwarzen Jeans bekleidet. Der Täter machte insgesamt einen verwahrlosten Eindruck.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, unter der Telefon 02452/920-0 zu melden.