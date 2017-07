Geklaute Stühle noch neben dem Gartencenter verkauft

Hückelhoven. Nicht viel Mühe gab sich ein Dieb, als er am Sonntag in Hückelhoven Gartenstühle an einer Straße verkaufen wollte - er hatte die Möbel zuvor nur wenige Meter weiter in einem Gartencenter gestohlen.

Zeugen riefen gegen 13.30 Uhr die Polizei: An der Straße „Am Landabsatz“ würden „mehrere Personen vermutlich entwendete Stühle von einem nahegelegenen Gartencenter zum Verkauf anbieten“, wie die Kreispolizeibehörde Heinsberg am Montag berichtete.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie einen Mann, der in Richtung Bauerstraße davon lief. Dort fanden die Beamten an einer Treppe zwei Stühle des Gartencenters - noch in Originalverpackung. Sie waren offenbar von einem Verkaufsstand vor dem Gebäude gestohlen worden.

Die Polizisten hatten wenig Mühe, den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe festzunehmen, einen 47-jährigen Hückelhovener. Er wurde festgenommen, ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.