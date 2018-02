Waldfeucht-Braunsrath - Gebetstag der Schützen in der Klosterkirche

Waldfeucht-Braunsrath.

Eine Standarte mehr wurde dieses Mal von den Vertretern der 21 Bruderschaften zum Auftakt des jährlichen Schützengebetstags in die Klosterkirche Maria Lind in Braunsrath hineingetragen: Die Vereinigten Schützenbruderschaften Heinsberg, die im September 2017 Ausrichter des Bundesfests des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften gewesen waren, trugen auch die Bundesstandarte in die Kirche, die noch bis zum nächsten Bundesfest in Xanten in Heinsberg bleiben wird.