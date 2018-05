Wassenberg.

Bei strahlendem Sonnenschein wirkte der fünfte Garten- und Pflanzenmarkt namens „Gartenzauber“ auf dem Wassenberger Roßtorplatz vor allem für alle Radler wie ein wahrer Magnet. Die Besucher erwartete auch in diesem Jahr ein sehr breitgefächertes Angebot an Blumen, Stauden und Sträuchern für den Vorgarten sowie an Kräutern, Tomaten oder Obstbäumen für den Nutzgarten.