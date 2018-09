Wegberg-Wildenrath - Ganz in Pink: Golfen für den guten Zweck

Wegberg-Wildenrath. Ganz in Pink waren die Damen gekleidet, die am Pink-Ribbon-Damentag im Golf-Club Wildenrath teilnahmen. Einige hatten sich sogar mit pinken Accessoires geschmückt. Pink, weil das auch die Farbe der Schleife ist, die symbolisch für das Engagement gegen Brustkrebs steht.

Damit soll Solidarität mit betroffenen Frauen, ihren Familien und Freunden gezeigt werden. Zugleich soll das Bewusstsein für die wichtige Bedeutung der Früherkennung gestärkt werden. Über 100 Pink-Ribbon-Damentage finden deutschlandweit in diesem Jahr statt.

In Wegberg erklärte Jutta Spenner, Ladies Captain des Golf Clubs: „Unser Motto lautete: ‚Das kann ich besser’. Misslang ein Schlag, so konnte auf jeder Bahn ein neuer Schlag für ein Euro gekauft werden, und der erste Schlag wurde nicht gezählt.“ Die Damen machten reichlich Gebrauch von diesem Angebot, und so konnte zusammen mit dem Startgeld eine Summe von 1000 Euro erzielt werden.

„Es war ein gelungener Tag mit vielen strahlenden Gesichtern im pinkfarben geschmückten Clubhaus und einem pinkfarbenen Drink in der Hand“, sagte Spenner.

Christina Kempkes von Pink Ribbon Deutschland erklärte: „Dass wir nun bereits das fünfte Jahr in Folge ein solch außergewöhnlich großes Engagement von den Golfdamen entgegengebracht bekommen, macht uns unglaublich dankbar. Bei unserer Arbeit ist es so wichtig, Frauen auf die Chancen der frühen Erkennung von Brustkrebs aufmerksam zu machen. Die Golfdamen tragen in besonders großem Maße dazu bei.“

Die Erlöse aus der jährlichen Damentag-Serie machen unter anderem das Projekt Pink Kids möglich. Hierbei handelt es sich um eine einzigartige Initiative von Pink Ribbon Deutschland, in der Jugendliche, deren Mutter an Brustkrebs erkrankt ist, anderen Jugendlichen in der gleichen Situation helfen.