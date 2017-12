Heinsberg-Karken - Galasitzung der Karker Rabaue: Bauchredner und Männerballett

Heinsberg-Karken. Die Karnevalsgesellschaft Karker Rabaue lädt ein zur Galasitzung am Samstag, 13. Januar, in der Bürgerhalle in Karken. Beginn ist um 19.11 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Da die Sitzungspräsidentin Karolin Wünsch in diesem Jahr dem Prinzenpaar als Adjutantin zur Verfügung steht, wird der stellvertretende Präsident Frank Heckens durch das Programm der Sitzung führen. Die KG verspricht, dass das Programm bunt und abwechslungsreich wie immer werde.

Neben den eigenen Tanzgarden, dem Tanzmariechen sowie den Showtanzgruppen und dem Männerballett will Susi Jeckeschoss als Büttenrednerin für die ersten Lacher der Sitzung sorgen. Lustig wird’s auch mit dem (be)-zaubernden Bauchredner Jens Meyers. Musikalisch eingeheizt wird den Besuchern dann durch die Gruppe De Kloetschköpp und später durch den Instrumentalverein. Erwartet werden auch der Besuch des Stadtprinzenpaares nebst Gefolge und das Karkener Original „der Mann mit der Tüte“.

Eintrittskarten gibt es am 9. Januar in der Zeit von 19 bis 21 Uhr im Vereinslokal Haus Randerath in Karken, Haarener Straße 2. Restkarten gibt es an der Abendkasse.