Waldfeucht-Haaren - Für 310.000 Euro: Pausentoiletten am Schulzentrum in Haaren werden saniert

Für 310.000 Euro: Pausentoiletten am Schulzentrum in Haaren werden saniert Von: ger

Letzte Aktualisierung: 11. März 2018, 16:52 Uhr

Waldfeucht-Haaren. In den Sommerferien möchte die Gemeinde Waldfeucht damit beginnen, die Pausentoiletten am Schulzentrum in Haaren zu sanieren.