Wegberg - Fronleichnamsprozession von Wegberg nach Beeck

Wegberg. Die Gemeinden St. Peter und Paul Wegberg und St. Vincentius Beeck in der Pfarrei St. Martin laden zum Fronleichnamsfest am Donnerstag, 31. Mai, ein.

Los geht es um 9.30 Uhr mit einem Festhochamt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wegberg. Anschließend wird die Fronleichnamsprozession über folgende Straßen zur Beecker Kirche ziehen (ca. 2,8 Kilometer): Hauptstraße, Markusstraße, (1. Altar: Ecke Echterstraße), Echter Straße, Beecker Straße (2. Altar: Ecke Ophover Weg), Beecker Straße (bis Gaststätte Christos Theke), In Gerichhausen (3. Altar), An Haus Beeck, Prämienstraße (4. Altar: Fam. Schlagheck), Holtumer Straße, Kirchplatz, Schlusssegen in St. Vincentius.

Die Anwohner entlang des Prozessionsweges werden gebeten, die Altäre zu gestalten und ihre Häuser zu beflaggen.

Im Anschluss an die Fronleichnamsfeier organisiert der Ortsausschuss Pastorale der Gemeinde St. Vincentius Beeck im Vincentiushaus ein kleines Begegnungsfest mit Imbiss, bei dem alle Gemeindemitglieder die Möglichkeit haben, das Fest ausklingen zu lassen.