Erkelenz - Friedhelm Beilharz stellt neueste Werke in der Pro-Arte-Galerie in Erkelenz aus

Erkelenz. Aus Altem Neues zu schaffen - das ist seit jeher künstlerische Intension. Obwohl der 87-jährige Mönchengladbacher Friedhelm Beilharz eigentlich schon längst im Ruhestand ist, ist sein künstlerischer Tatendrang ungebrochen.

Immer wieder greift er zu Pinsel, Farbe und Leinwand, auch wenn er diese Werkzeuge nunmehr mit den Utensilien Schere, Lineal und Papierstreifen vertauscht hat. Seine neueste, einmalige und unerschöpflich wirkende Ausstellung zeigt der Künstler von Freitag, 6. April, bis Dienstag, 22. Mai, in der Pro Arte-Galerie in Erkelenz, Am Franziskanerplatz 6.

Seine Liebe gilt jetzt der Veränderung seiner eigenen Werke durch die Collage. Er selbst nennt seine Technik „Bei-Collage“ und schafft immer wieder neue Bilder von begeisternder Schönheit, die aber erkundet werden wollen. Er „zerschneidet“ seine Kunst, indem er seine Gemälde mit in Streifen geschnittenen eigenen Plakaten, Reproduktionen oder Drucken so in die Farbwelt seiner Bilder einpasst, dass sie farblich wie auch geometrisch das ursprüngliche erkennen lassen, dabei aber völlig neue Eindrücke und Aussagen treffen. Streifen sind somit sein Schlüssel, damit aus den bisherigen Bildern eine völlig neue Kunst entsteht.

Seit weit mehr als 40 Jahren ist der gebürtige Düsseldorfer Friedhelm Beilharz eine unverrückbare Größe in der Mönchengladbacher Kunstszene. Nach dem Studium an den Werkkunstschulen in Düsseldorf und Bern, der Kunstakademie Düsseldorf (bei den Professoren Bruno Goller, Ferdinand Macketanz und Walter Breker) übte er die Lehrtätigkeit als Kunstpädagoge an Gymnasien und als Dozent an der VHS Mönchengladbach aus. Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners bezeichnete Beilharz jüngst als Grandseigneur der malenden Kunst.

Bei seinen vielen Auslandreisen nach Ägypten, Israel, Syrien und in die USA und Ausstellungen in Paris, Jerusalem, Berlin und New York zeigt der vielfach international ausgezeichnete Künstler jetzt in der Galerie des Erkelenzer ProArte-Förderkreises seine neuesten Exponate sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Vernissage ist am Freitag, 6. April, 19 Uhr.

Von der Mythologie bis hin zur Gegenwart

Friedhelm Beilharz spannt den Bogen in seiner Malerei, Grafik und Illustration von mythologischen Gedankengängen bis hin zu aktuellen Themen der Gegenwart. Neben gegenständlichen und selbst sprechenden Bildaussagen benutzt er auch stark verfremdete Deutungen. Durch den Akt der Zerstörung und anschließendes Wiederentstehen wird einerseits die Reminiszenz an die frühere Handschrift von Friedhelm Beilharz sozusagen in der zweiten Bildebene sichtbar, andererseits formen sich neue Strukturen, die assoziativ Begriffliches anklingen lassen oder aber sich selbst genügen.

Er zeigt Collagen, für die er aus früheren Werkzyklen geschöpft hat. Über Zeichnung und Aquarell zum Beispiel legt er unendliche viele Papierstreifen an, die er aus Plakaten mit eigenen Bildmotiven geschnitten hat.

Die Metamorphose ist somit das Sinngebende seiner Kreationen. Für den Betrachter ein Hort unendlich vieler Eindrücke, Werke, die in der Tiefe erkennbar sind, deren Deutung aber jedem Einzelnen überlassen ist.