Heinsberg.

Wie in jedem Frühjahr hat auch der Ortsring Porselen sein Dorf wieder vom „Wintermüll“ befreit. Viele freiwillige Helfer fanden sich auch dieses Mal wieder am Feuerwehrhaus ein, um sich an der Aktion zu beteiligen. In vier Gruppen schwärmten sie aus, um den Müll aufzusammeln.