Freiwillige Feuerwehr: Engagement für die Martinsfeier

Heinsberg-Kempen. Wenn die Schule in Kempen auch geschlossen ist, wird die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr dennoch an der Tradition des Martinszuges festhalten. Nach altem Brauch sammeln Feuerwehrleute derzeit im Ort wieder für ihre Martinsgabe an alle Kinder bis einschließlich zum sechsten Schuljahr.

Treffpunkt für die Martinsfeier ist am Sonntag, 12. November, um 16.45 Uhr der Vorplatz der Bürgerhalle. Von dort aus geht es zusammen mit dem heiligen Martin in die Kirche zu einem gemeinsamen kurzen Gottesdienst. Im Anschluss, gegen 17.15 Uhr, zieht St. Martin durch den Ort, wobei sich das Bundesschützen-, Trommler-, Pfeifer- und Bläsercorps in die Mitte des Zuges einreiht.

Nach dem Abbrennen des Martinsfeuers endet der Zug wieder an der Bürgerhalle, wo der heilige Martin den Kindern ihre Tüten überreicht. Die Zugteilnehmer sollten die Halle durch den Haupteingang betreten und durch den Nebeneingang wieder verlassen. Für das leibliche Wohl sorgen dort die Feuerwehrleute mit Gegrilltem und Getränken.

Wer noch keine Karte für die Martinstüte hat, kann diese am Montag, 30. Oktober, von 18.30 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Nikolausstraße 23, abholen. Dort können auch weitere Spenden für den Erhalt der Martins-Tradition durch die Feuerwehr abgegeben werden.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass ohne Karte keine Tüte erhältlich ist.