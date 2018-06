Wegberg.

Die Ankündigung der Stadt Wegberg, im ersten Halbjahr 2019 keine Trautermine mehr am Freitagnachmittag und Samstag anzunehmen, hat für so manches Kopfschütteln gesorgt. Denn längst ist der standesamtliche Trautermin auch das „große Hochzeitsfest“ vieler junger Paare. Und das soll in Wegberg künftig nur noch an einem Werktag zu feiern sein?