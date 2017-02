Heinsberg-Karken.

„Komm ein bisschen mit nach Italien!“, lautete die Aufforderung der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in Karken für ihre Frauensitzung. Die Narren beiderlei Geschlechts ließen sich da nicht lange bitten, und so bot die venezianisch geschmückte Bürgerhalle ein buntes Bild mit vielen Farbtupfern in den italienischen Farben Grün, Weiß und Rot.