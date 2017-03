Hückelhoven.

„Es ist toll, dass ihr gekommen seid, und ich wünsche mir, dass das gute Verhältnis zwischen den beiden Schulen auch in Zukunft erhalten bleibt.“ Das rief Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen jetzt 41 Schülerinnen und Schülern des Evariste-College-Galois aus Breteuil-sur-Iton in Frankreich zu, die momentan in Hückelhoven zu einem Schüleraustausch weilen.