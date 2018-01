Hückelhoven-Hilfarth - Fotoausstellung: Die Schönheit im Alltag zeigen

Hückelhoven-Hilfarth. Sichtlich beeindruckt vom fotografischen Talent zeigten sich Landrat Stephan Pusch und Hückelhovens stellvertretender Bürgermeister Dieter Geitner bei der Eröffnung der Fotoausstellung in der Jugendwerkstatt Hückelhoven-Hilfarth. Denn zwölf Jugendliche präsentierten hier unter dem Titel „418 meine Stadt“ ungewöhnliche Ansichten und Perspektiven ihrer Stadt.

Ausstellung „418 meine Stadt“ soll weiterziehen An dem Fotoprojekt der Jugendwerkstatt Hückelhoven-Hilfarth nahmen teil: Vebi Skivjani, Diogo Lino, Annika Buhl, Pascal Tänzler, Melanie Graczyk, Diana Golzmann, Hamed Ali Khan, Sueda Dikmen, Yussef Ali Khan, Viktoria Brand, Pascal Thiess und Berkay Berkpinar. Die Jugendlichen würden sich freuen, wenn sie ihre Fotos auch in anderen Einrichtungen, Institutionen wie Banken oder in Rathäusern ausstellen dürften. Interessenten können sich telefonisch an die Jugendwerkstatt Hilfarth, Telefon 02433/84187, wenden.

Darunter: ein Löwenzahn und Stein als Makroaufnahme, ein Riss im Asphalt, fotografierte Schattenspiele und Pfützen. Natürlich fehlten auch so markante Motive wie der Förderturm und die Stufen der „Himmelsleiter“ nicht.

Für so manchen der vielen Gäste gab es eine persönliche Führung durch die Ausstellung mit rund 100 Farbfotografien, davon zwölf im Großformat, sowie Porträts der Teilnehmer in schwarz-weiß. Dabei war den jungen Fotografen deutlich anzumerken, wie stolz sie auf ihre Fotografien sind, die im Rahmen eines Fotoprojekts seit September entstanden sind und die diesjährige Kampagne der Caritas in Deutschland „Zusammen sind wir Heimat“ in Bildern festhalten. Zur Entstehung des Projekts erklärte Simone Jansen, Leiterin der Jugendwerkstatt, dass sie im Frühjahr bei einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft „Jugend und Arbeit“ im Bistum Aachen gewesen sei, wo das Fotoprojekt der Fotografin Agnes Bläsen vorgestellt wurde. Als sie erfuhr, dass der Landschaftsverband Mittel für Projekte bereitstelle, habe sie Kontakt zu Agnes Bläsen aufgenommen sowie die Gelder beantragt, so dass das Fotoprojekt ab September durchgeführt werden konnte.

„Die Herausforderung für die Jugendlichen sollte sein, fotografisch den Fragen nachzugehen, was Heimat für sie bedeutet und woher sie kommen. Außerdem sollten sie lernen, selbst eine Ausstellung zu organisieren“, so Jansen. Das sei in Anbetracht der Kürze der Zeit eine „sportliche Aufgabe“ gewesen, die nur zu schaffen gewesen sei, weil die Jugendlichen sich auf das Projekt eingelassen hätten. Damit übergab sie das Wort an Karl-Ernst Dahmen, Leiter der Abteilung Familie, Kinder und Jugend des regionalen Caritasverbandes.

Beeindruckende Motive

Er begann mit einem Zitat der Schauspielerin Nadine Petry zur Fotografie: „In dem Moment, in dem die Kamera ein Teil von dir wird, in dem du aufhörst, Schnappschüsse zu machen und anfängst in Winkeln, Belichtungen und Blenden zu denken, hast du auf wunderbare Art ein zweites Mal sehen gelernt.“ Dies treffe auch auf die Jugendlichen zu, die viele beeindruckende Motive festgehalten hätten und überzeugt von ihren Bildern seien.

Dass tolle Bilder entstanden sind, bestätigte auch Agnes Bläsen. „Ich habe mich gefreut, das Fotoprojekt durchführen zu dürfen“, erklärte sie. Sie habe als erste Übung die Jugendlichen mit kleinen Digitalkameras losgeschickt, um Motive zu sehen, wahrzunehmen und zu fotografieren. Anschließend habe man die Fotos angeschaut, um zusammen zu erarbeiten, was ein Foto interessant macht und was unterschiedliche Perspektiven bewirken. In einem weiteren Schritt seien die Jugendlichen an einem kalten und regnerischen Tag nach Hückelhoven gefahren und hätten Orte und Plätze ausgesucht, die sie fotografieren wollten.

Ausstellung selbst organisiert

„Es sind viele interessante Bilder entstanden. Ihr zeigt uns die Stadt mit euren Augen und die Schönheiten im Alltag, an denen wir sonst vorübergehen“, so Bläsen. Auch die Herausforderung, die Ausstellung auf die Beine zu stellen, hätten die Jugendlichen sehr gut gemeistert, lobte sie. Zusätzlich sei ein Buch mit Fotos der Teilnehmer mit dazugehörigen selbst geschriebenen Texten entstanden. Drei Fotos mit Texten stellten daraufhin drei Jugendliche vor. Die Teilnehmer bedankten sich bei Bläsen mit einem Blumenstrauß.