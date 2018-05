Heinsberg-Schleiden.

Gleich mehrere Gründe zu feiern hat in diesem Jahr der in Schleiden ansässige Förderverein „Shishu Mandir – Zukunft für Kinder“. Seine Gründerin, die inzwischen in Schleiden lebende Ärztin Hella Mundhra, nimmt sich seit fast einem halben Jahrhundert in der südindischen Metropole Bangalore der Ärmsten der Armen an und verhilft ihnen zu einem guten Weg in die Zukunft.