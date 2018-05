Erkelenz - Förderung für Messdiener und Pfadfinder

Erkelenz. Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins für das Patronat St. Lambertus Erkelenz in der Katholischen Kirchengemeinde Christkönig berichtete der Vorsitzende Dr. Andreas Pützhoven von vielfältigen Förderungen innerhalb des Patronats St. Lambertus.

So habe der Verein einen Zuschuss zur Modernisierung der Beschallungsanlage in St. Lambertus geleistet, die mit der Renovierung der Kirche im nächsten Jahr realisiert wird. Die Musikwoche in St. Lambertus wurde finanziell unterstützt.

Für das laufende Jahr ist eine Förderung der Messdienergemeinschaft und der Pfadfinder in Erkelenz-Stadt beabsichtigt. Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verbundenheit der Gemeindemitglieder des Patronates St. Lambertus und zur Pfarrgemeinde zu fördern.