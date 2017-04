„Flachse“: Gaststätte brennt in der Nacht aus

Wegberg-Beeck.

Um 2.55 Uhr ging in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Alarm bei der Feuerwehr ein: Ein Brand in der Traditionsgaststätte „Flachse“ am Beecker Kirchplatz. Vor Ort drang bereits dichter Rauch aus dem Lokal. Das Feuer konnten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle bekommen, die Kneipe brannte jedoch vollständig aus.