Erkelenz - Finale des Buchstabierwettbewerbs in der Stadtbücherei

Erkelenz. „Wie schreibst du das?“ lautete das Motto, unter dem an allen Erkelenzer Grundschulen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) je zwei Kinder als Schulsieger im Buchstabieren ermittelt wurden.

Am Donnerstag, 28. Juni, treten diese in der Stadtbücherei auf Stadtebene gegeneinander an. Ab 14 Uhr sind Zuschauer und Zuschauerinnen willkommen, wenn in zwei Altersstufen der Buchstabierkönig beziehungsweise die Buchstabierkönigin ermittelt wird.

Der Buchstabierwettbewerb greift das Thema Rechtschreibung spielerisch auf: Die Kinder werden zu korrekter Rechtschreibung motiviert und können ihr Wissen in der beliebten Form des Wettbewerbs einbringen. Dies bringt nicht nur eine Menge Spaß und Spannung, sondern wirkt sich darüber hinaus auch positiv auf die Sprache als Ganzes aus.

Die Veranstaltung wird von der Ganztagsbetreuung „inab“ und der Stadtbücherei in Kooperation veranstaltet und endet gegen 16 Uhr.