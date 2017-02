Figurentheater spielt „Ali Baba und die 40 Räuber“

Heinsberg. Das „Marotte Figurentheater“ gastiert am Mittwoch, 15. Februar, ab 15 Uhr in der Begegnungsstätte in Heinsberg.

Im Rahmen der Theater-Starter-Spielzeit wird das Kindertheaterstück „Ali Baba und die 40 Räuber“ für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene aufgeführt.

In dem Stück geht es um ein Zauberwort, das konnte Felsen öffnen. „Es waren einmal zwei Frauen, die besiegten 40 wilde Räuber. Es war einmal ein Land, da wohnten Geister in Lampen und Teppiche konnten fliegen“, heißt es zum Inhalt des Stückes. „Es braucht allein zwei Zeitungen und zwei wunderbare Figurenspieler und schon ist man mitten drin in der faszinierenden, bunt schillernden Märchenwelt von Ali Baba und Tausendundeiner Nacht.“

Für die Aufführungen sind noch Eintrittskarten bei der Stadt Heinsberg im Rathaus, Apfelstraße 60, Zimmer 502, Telefonnummer 02452/14191, erhältlich. Die Kinderkarten kosten 5 Euro, für Erwachsenenkarten 6 Euro und für Gruppen ab 20 Kinder beträgt der Eintrittspreis 4 Euro.