FH-Studentin entwirft Bühnendesign für Electrisize-Festival

Erkelenz.

15.000 Gäste werden am Wochenende beim größten Festival der Region erwartet. Über 80 DJs aus der ganzen Welt kommen zum Electrisize-Festival und legen dort zwei Tage lang auf. Das Areal des ehemaligen Klosters Haus Hohenbusch in Erkelenz wird dafür in drei große Erlebniswelten verwandelt.