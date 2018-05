Heinsberg-Kirchhoven - Feuerwerke sind strahlende Höhepunkte beim Pfingstfest am Horster See

Heinsberg-Kirchhoven. An Pfingsten hat der Angelclub Horster See 1964 wieder viele Attraktionen zu bieten. Neben Angeln stehen Musik und Unterhaltung an.

Los geht es am Freitag, 18. Mai, 20 Uhr, mit einer Open-Air-Nacht, gestaltet von Sound & Light. Sound & Light mixt auch die Musik zum Tanz in den Birkenhain am Samstag, 19. Mai, 20 Uhr. Pop, Rock und Jazz sind dann angesagt. Bei Einbruch der Dunkelheit heißt es dann traditionell „See in Flammen“. Der Pfingstsonntag, 21. Mai, beginnt dann mit einem Frühschoppen.

Von 8 bis 12 Uhr, ist Gelegenheit zum Friedfischen für jedermann. Nachmittags ab 15.30 Uhr gibt es Kaffe und selbst gebackenen Kuchen. Derweil können sich die Kleinen auf dem Spielplatz austoben. Mit Sound & Light klingt das Fest dann aus. Optischer Glanzpunkt auch am Sonntag ist das Feuerwerk.

Der Eintritt beträgt an den Abenden 5 Euro.