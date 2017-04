Feuerwehrleute legen Atemschutzprüfung ab

Heinsberg. Die im Dezember ausgebildeten Kräfte der Verwaltungseinheit der Feuerwehr Heinsberg sind nun zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet worden. In diesem Lehrgang wurde der Umgang mit den Atemschutzgeräten, die Einsatzgrundsätze, die Wirkung von schädlichen Gasen auf den menschlichen Körper, die Atmung des Menschen und das praktische Arbeiten unter Einsatzbedingungen gelehrt.

„Ein wichtiger Faktor beim Einsatz von Atemschutzgeräten ist die Teamarbeit, denn bedingt durch das eingeschränkte Sichtfeld und die erschwerte Kommunikation über die Atemschutzmasken müssen sich die Feuerwehrfrauen und -männer im Atemschutzeinsatz auf den jeweiligen Teampartner verlassen können“, heißt es dazu von der Heinsberger Feuerwehr. Dieser Lehrgang vermittelt den Teilnehmern jedoch nur das Grundwissen. Die Vertiefung des Erlernten erfolgt schließlich bei der Sammlung von Einsatzerfahrung.

„Heiße Übungen“

Der Lehrgangsleiter Alexander Daiker wies immer wieder auf die körperliche Fitness hin, die einem Atemschutzgeräteträger abverlangt wird, denn die spezielle abschirmende Kleidung und das umluftunabhängige Atemschutzgerät haben ein nicht zu unterschätzendes Eigengewicht.

Um für spätere Einsätze gewappnet zu sein, ist es wichtig, dass alle Atemschutzgeräteträger regelmäßig an so genannten „heißen Übungen“ teilnehmen. Bei diesen heißen Übungen lernen die Feuerwehrangehörigen nicht nur die Schwerstarbeit unter Atemschutz und die Schutzwirkung ihrer Kleidung kennen, sondern kommen auch an ihre eigenen physischen Grenzen.

Am Ende der Ausbildung stand eine mündliche, praktische und schriftliche Prüfung an, die von den Teilnehmern unter Aufsicht der Stadtbrandinspektoren Ralf Wählen und Hans-Leo Schreinemachers sowie der stellvertretenden Einheitsleiterin der Verwaltungseinheit Sandra Kamp abgenommen wurde. Ebenfalls überzeugte sich Wolfang Paulus, der Leiter des Ordnungs- und Sozialamtes der Stadt Heinsberg, von der Leistung seiner Kolleginnen und Kollegen.

Ralf Wählen und Wolfgang Paulus bedankten sich abschließend bei den Teilnehmern Ruth Görtz, Laura Küppers, Dirk Dolls, Michael Houben und Manuel Hilgers für ihr Engagement und gratulierten zur bestandenen Prüfung.