Feuerwehr sammelt für St. Martin

Wassenberg-Orsbeck. Die Löschgruppe Orsbeck der Freiwilligen Feuerwehr sammelt am Sonntag, 22. Oktober, ab 10 Uhr für St. Martin. Der Zug zieht am Montag, 13. November, von Luchtenberg nach Orsbeck. Aufstellung aller Zugteilnehmer ist um 17.30 Uhr auf dem Rurweg in Luchtenberg.

Die Zugstrecke verläuft über die Ratheimer Straße, Luchtenberger Straße, Johannes-Gehlen-Straße, Auf dem Weiler, Auf dem Viller, Johann-Hugo-Straße, Am Weiherbach; anschließend über die Straße Am Klingelbach und die Luchtenberger Straße zum Feuerwehrgerätehaus. Dort werden während der Ausgabe der Martinsgabe warme Getränke angeboten.

Die Anwohner der Zugstrecke werden gebeten, Teelichter brandsicher an die Fenster zu stellen. Die Ausgabe der Martinsgabe erfolgt für die nicht schulpflichtigen Kinder und die Schüler der weiterführenden Schulen bis 14 Jahre im Feuerwehrgerätehaus, für die Kinder der Katholischen Grundschule Orsbeck in ihren Klassenräumen.

Die Orsbecker Grundschüler benötigen kein Berechtigungskärtchen. Wer bei der Haussammlung am Sonntag nicht angetroffen wird, kann die Berechtigungskärtchen bei Markus Müßeler, Heinsberger Straße 64 in Orsbeck, oder bei Matthias Frankowiak, Im Dieck 9a in Luchtenberg, bis Mittwoch, 8. November, kaufen.